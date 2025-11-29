इमरान खान ज़िंदा हैं या मर गए? पाकिस्तानी नेता ने कहा – “वह स्वस्थ और खुश हैं”

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) की मौत की अफवाह पर अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान की हत्या की बात सामने आ रही है। इमरान के परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में उन्हें इमरान के स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं जेल प्रशासन का दावा है कि इमरान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसी बीच पाकिस्तान के एक नेता ने पूर्व पीएम के बारे में एक बड़ा बयान दिया है।