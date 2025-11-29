Patrika LogoSwitch to English

इमरान खान ज़िंदा हैं या मर गए? पाकिस्तानी नेता ने कहा – “वह स्वस्थ और खुश हैं”

Imran Khan Death Rumour: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मौत की अफवाह पर अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। अब पाकिस्तानी नेता सईद इलाही ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 29, 2025

Imran Khan in jail

Imran Khan in jail

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) की मौत की अफवाह पर अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं। रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान की हत्या की बात सामने आ रही है। इमरान के परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में उन्हें इमरान के स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं जेल प्रशासन का दावा है कि इमरान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसी बीच पाकिस्तान के एक नेता ने पूर्व पीएम के बारे में एक बड़ा बयान दिया है।

क्या कहा पाकिस्तानी नेता ने?

इमरान की मौत की अफवाह पर अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। देशभर में कई नेता इस मामले पर बयान दे रहे हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) के नेता सईद इलाही ने कहा है कि इमरान की मौत नहीं हुई है। इलाही ने कहा है कि पूर्व पाकिस्तानी पीएम जेल में पूरी तरह से स्वस्थ हैं और खुश भी हैं।

पीटीआई नेता ने उठाया सवाल

इलाही के बयान पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता समद याकूब ने सवाल उठाया है। याकूब ने पूछा, "अदालत ने इमरान के परिवार को हफ्ते में एक बार उनसे मिलने की अनुमति दी है। इसके बावजूद ऐसा नहीं हो रहा है और इमरान को उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है।" याकूब ने इसे गलत बताया।

बेटे और बहन को भी नहीं पता कैसे हैं इमरान

इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी ने कहा है कि आसिम मुनीर के राज में पाकिस्तान में हालात बहुत बुरे हो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि जेल में उनके भाई कैसे हैं, क्योंकि उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। वहीं इमरान के बेटे कासिम खान ने कहा है कि उसे नहीं पता कि उसके पिता ज़िंदा हैं या नहीं। जेल प्रशासन की तरफ से इमरान के ज़िंदा होने का कोई सबूत नहीं दिया गया है और न ही उनसे मिलने की अनुमति दी जा रही है।

Imran Khan in jail

