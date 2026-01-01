अब चिट्ठी से नहीं मिलेंगे संदेश, 400 साल पुरानी डाक सेवा बंद, लोगों ने लाल डिब्बों को मुंहमांगी कीमतों पर खरीदा

पोस्टनॉर्ड के प्रमुख किम पीडरसन के मुताबिक, यह एक पुराने अध्याय का अंत है। लोगों के संवाद का तरीका बदल चुका है और अब ईमेल, डिजिटल मेलबॉक्स व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुख्य माध्यम बन गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बीते 25 वर्षों में डेनमार्क में भेजे जाने वाले पत्रों की संख्या में 90 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। इससे कंपनी घाटे में आ गई।