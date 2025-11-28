इमरान खान की हुई मौत? बहन ने कही चौंकाने वाली बात

Imran Khan in jail (Representational Photo)
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से ज़्यादा समय से जेल की सज़ा काट रहे हैं। काफी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। इमरान इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और उनके परिजन और समर्थक उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन इमरान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हो रहा है। पूर्व पाकिस्तानी पीएम के परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच इमरान की मौत की खबर फैल गई है और कहा जा रहा है कि जेल में इमरान को मार दिया गया है।
इमरान की मौत की खबर को जेल प्रशासन ने अफवाह बताते हुए कहा है कि इमरान का स्वास्थ्य सही है। हालांकि अभी भी इमरान के परिजन इस बारे में कुछ नहीं जानते।
अपने भाई की मौत की अफवाह पर बात करते हुए इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी ने कहा, "हमें कुछ नहीं पता। जेल वाले हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, न ही किसी को उनसे मिलने दे रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग वहाँ गए थे क्योंकि उनकी एक मीटिंग तय थी, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमें पिछले चार हफ़्तों से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमें पता चला है कि जेल में उनकी हत्या की खबरें फैल रही हैं। पुलिस को हमें रोकने का आदेश दिया गया है और मुझे लगता है कि उन्हें हमारे साथ जो चाहे करने की इजाज़त भी दी गई है। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महिलाओं का इस तरह अपमान न तो किसी ने किया है और न ही किसी पर इस तरह अत्याचार हुआ है। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को इस तरह पीटने की इजाज़त दी गई है। बिना यह सोचे कि सामने कोई बच्चा है, कोई बुज़ुर्ग है या कोई औरत, पुलिस उन्हें पीट रही है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।"
पाकिस्तान में चल रहे हालात के बारे में बात करते हुए नूरीन ने कहा, "पाकिस्तान सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा है। हिटलर के समय में जैसे लोगों का दमन किया जाता था, वैसा अब पाकिस्तान में हो रहा है।"
