Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इमरान खान की हुई मौत? बहन ने कही चौंकाने वाली बात

Imran Khan Death Rumours: पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान इस समय अदियाला जेल में बंद हैं। इसी बीच अचानक उनकी मौत की अफवाह उड़ गई है। जेल प्रशासन ने कहा है कि यह सिर्फ एक अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन अब इमरान की बहन ने इस पर एक चौंकाने वाली बात कही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 28, 2025

Imran Khan in jail

Imran Khan in jail (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से ज़्यादा समय से जेल की सज़ा काट रहे हैं। काफी कोशिशों के बावजूद भी उन्हें राहत नहीं मिल रही है। इमरान इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं और उनके परिजन और समर्थक उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन इमरान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हो रहा है। पूर्व पाकिस्तानी पीएम के परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसी बीच इमरान की मौत की खबर फैल गई है और कहा जा रहा है कि जेल में इमरान को मार दिया गया है।

जेल प्रशासन ने बताया अफवाह

इमरान की मौत की खबर को जेल प्रशासन ने अफवाह बताते हुए कहा है कि इमरान का स्वास्थ्य सही है। हालांकि अभी भी इमरान के परिजन इस बारे में कुछ नहीं जानते।

इमरान की बहन ने कही चौंकाने वाली बात

अपने भाई की मौत की अफवाह पर बात करते हुए इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी ने कहा, "हमें कुछ नहीं पता। जेल वाले हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, न ही किसी को उनसे मिलने दे रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग वहाँ गए थे क्योंकि उनकी एक मीटिंग तय थी, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमें पिछले चार हफ़्तों से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमें पता चला है कि जेल में उनकी हत्या की खबरें फैल रही हैं। पुलिस को हमें रोकने का आदेश दिया गया है और मुझे लगता है कि उन्हें हमारे साथ जो चाहे करने की इजाज़त भी दी गई है। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महिलाओं का इस तरह अपमान न तो किसी ने किया है और न ही किसी पर इस तरह अत्याचार हुआ है। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को इस तरह पीटने की इजाज़त दी गई है। बिना यह सोचे कि सामने कोई बच्चा है, कोई बुज़ुर्ग है या कोई औरत, पुलिस उन्हें पीट रही है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।"

सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा है पाकिस्तान

पाकिस्तान में चल रहे हालात के बारे में बात करते हुए नूरीन ने कहा, "पाकिस्तान सबसे बुरे दौर से गुज़र रहा है। हिटलर के समय में जैसे लोगों का दमन किया जाता था, वैसा अब पाकिस्तान में हो रहा है।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इमरान ख़ान

world news

World News in Hindi

Updated on:

28 Nov 2025 01:08 pm

Published on:

28 Nov 2025 01:02 pm

Hindi News / World / इमरान खान की हुई मौत? बहन ने कही चौंकाने वाली बात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Viral Video: भारत में मुसलमानों पर हमला ? बिल्कुल नहीं, महिला के गिरने का वीडियो इस मुस्लिम देश का है

Viral Video Misinformation
विदेश

कितनी खतरनाक है Adiala Jail, जहां बंद हैं इमरान खान? यहां बंद लोगों का अल्लाह मालिक, इसे पाकिस्तान की तिहाड़ बताते हैं

Imran Khan Adiala Jail news
पाकिस्तान

श्रीलंका में बाढ़ से 56 लोगों की मौत, भारत में 30 नवंबर को दस्तक देगा दित्वा चक्रवात

Sri Lanka Flood
विदेश

गए थे ग्रीन कार्ड बनवाने और हो गए गिरफ्तार, अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ Trump प्रशासन का कड़ा एक्शन

India Oil Imports
विदेश

'गुलामी की बजाय मरना पसंद', इमरान खान की कही बात अब हो रही वायरल

Imran Khan Death Rumour
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.