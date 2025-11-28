इमरान खान की हुई मौत? बहन ने कही चौंकाने वाली बात

अपने भाई की मौत की अफवाह पर बात करते हुए इमरान की बहन नूरीन नियाज़ी ने कहा, "हमें कुछ नहीं पता। जेल वाले हमें कुछ नहीं बता रहे हैं, न ही किसी को उनसे मिलने दे रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग वहाँ गए थे क्योंकि उनकी एक मीटिंग तय थी, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमें पिछले चार हफ़्तों से उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमें पता चला है कि जेल में उनकी हत्या की खबरें फैल रही हैं। पुलिस को हमें रोकने का आदेश दिया गया है और मुझे लगता है कि उन्हें हमारे साथ जो चाहे करने की इजाज़त भी दी गई है। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महिलाओं का इस तरह अपमान न तो किसी ने किया है और न ही किसी पर इस तरह अत्याचार हुआ है। पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों को इस तरह पीटने की इजाज़त दी गई है। बिना यह सोचे कि सामने कोई बच्चा है, कोई बुज़ुर्ग है या कोई औरत, पुलिस उन्हें पीट रही है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।"