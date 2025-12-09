रॉयल्टी फ्लाइंग की गाड़ी पर खनन माफियाओं ने किया हमला

रात्रि में सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने पहुंचकर हमलावरों की तलाश की, लेकिन पुलिस को देखकर हमलावर भाग गए। फ्लाइंग के बोलेरो चालक ने चार नामजद सहित 5-6 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में लिखित तहरीर दी है। चालक हाकिम सिंह मीणा निवासी उमरेह ने बताया कि सोमवार रात 11 बजे करीब गिलेक्सी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की सरमथुरा सर्किल की फ्लाइंग की टीम गाड़ी से रॉयल्टी चोरी की सूचना पर चांदपुरा की तरफ जा रही थी। करौली रोड़ पर रास्ते में मोनार्क स्टोन गैंगसा पर गाड़ी रुकी तो सडक़ किनारे खड़ी बोलेरो में से 8-10 लोग हाथों में सरिया व लठिया लेकर आए तथा फ्लाइंग पर हमला कर दिया। गाड़ी में तोडफ़ोड़ की और जिस पर फ्लाइंग कर्मी भागे तो हमलावरों ने तीन लोगों को पकड़ लिया और जान से मारने की नीयत से लाठी, सरियों से मारपीट की। चालक ने पुलिस को बताया कि हमलावर खनन माफिया रामू पुत्र मान सिंह, राजेश जादौन निवासी महारपुर ने मेरी गर्दन दवा कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए धमकी दी कि तेरी हमारे इलाके में नौकरी करने की हिम्मत कैसे हुई है। अगर आज के बाद दिखाई देगा तो जान से मार देंगे। वहीं कैलाशी, लोकेंद्र उर्फ लुक्का निवासी कंचनपुरा सहित 5-6 अन्य हमलावरों ने फ्लाइंग कर्मियों को चोटिल करने के बाद फ्लाइंग गाड़ी में से कैश को लूटकर भाग गए। रात्रि में रॉयल्टी फ्लाइंग पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर हमलावरों की तलाश की लेकिन पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही हमलावर भाग गए।