9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

रॉयल्टी फ्लाइंग की गाड़ी पर खनन माफियाओं ने किया हमला

आधा दर्जन से अधिक लाठी, सरिया से लैस खनन माफियाओं ने सोमवार-मंगलवार की रात्रि रॉयल्टी कलेक्शन में लगी फ्लाइंग की गाड़ी पर हमला कर दिया। गाड़ी रॉयल्टी चोरी की सूचना पर चांदपुरा की तरफ जा रही थी। हमलावरों ने फ्लाइंग की गाड़ी के लाठी, सरियों से सीसे फोड़ दिए। खनन माफियाओं के हमले में दो कार्मिक घायल हुए हैं।

2 min read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Dec 09, 2025

रॉयल्टी फ्लाइंग की गाड़ी पर खनन माफियाओं ने किया हमला Royalty Flying vehicle attacked by mining mafia

filter: 0; fileterIntensity: 0.0; filterMask: 0; brp_mask:0; brp_del_th:null; brp_del_sen:null; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 8;cct_value: 0;AI_Scene: (-1, -1);aec_lux: 0.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: -1;weatherinfo: null;temperature: 45;

- गाड़ी में तोडफ़ोड़ दो घायल- रॉयल्टी चोरी रोकने गई थी गाड़ी

dholpur, सरमथुरा. आधा दर्जन से अधिक लाठी, सरिया से लैस खनन माफियाओं ने सोमवार-मंगलवार की रात्रि रॉयल्टी कलेक्शन में लगी फ्लाइंग की गाड़ी पर हमला कर दिया। गाड़ी रॉयल्टी चोरी की सूचना पर चांदपुरा की तरफ जा रही थी। हमलावरों ने फ्लाइंग की गाड़ी के लाठी, सरियों से सीसे फोड़ दिए। खनन माफियाओं के हमले में दो कार्मिक घायल हुए हैं।

रात्रि में सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने पहुंचकर हमलावरों की तलाश की, लेकिन पुलिस को देखकर हमलावर भाग गए। फ्लाइंग के बोलेरो चालक ने चार नामजद सहित 5-6 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में लिखित तहरीर दी है। चालक हाकिम सिंह मीणा निवासी उमरेह ने बताया कि सोमवार रात 11 बजे करीब गिलेक्सी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की सरमथुरा सर्किल की फ्लाइंग की टीम गाड़ी से रॉयल्टी चोरी की सूचना पर चांदपुरा की तरफ जा रही थी। करौली रोड़ पर रास्ते में मोनार्क स्टोन गैंगसा पर गाड़ी रुकी तो सडक़ किनारे खड़ी बोलेरो में से 8-10 लोग हाथों में सरिया व लठिया लेकर आए तथा फ्लाइंग पर हमला कर दिया। गाड़ी में तोडफ़ोड़ की और जिस पर फ्लाइंग कर्मी भागे तो हमलावरों ने तीन लोगों को पकड़ लिया और जान से मारने की नीयत से लाठी, सरियों से मारपीट की। चालक ने पुलिस को बताया कि हमलावर खनन माफिया रामू पुत्र मान सिंह, राजेश जादौन निवासी महारपुर ने मेरी गर्दन दवा कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए धमकी दी कि तेरी हमारे इलाके में नौकरी करने की हिम्मत कैसे हुई है। अगर आज के बाद दिखाई देगा तो जान से मार देंगे। वहीं कैलाशी, लोकेंद्र उर्फ लुक्का निवासी कंचनपुरा सहित 5-6 अन्य हमलावरों ने फ्लाइंग कर्मियों को चोटिल करने के बाद फ्लाइंग गाड़ी में से कैश को लूटकर भाग गए। रात्रि में रॉयल्टी फ्लाइंग पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर हमलावरों की तलाश की लेकिन पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही हमलावर भाग गए।

बीती रात्रि को रॉयल्टी फ्लाइंग की टीम से कुछ लोगों ने मारपीट की है, पीडि़त चालक की लिखित तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

-हरेंद्र सिंह गुर्जर, थाना प्रभारी सरमथुरा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 07:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / रॉयल्टी फ्लाइंग की गाड़ी पर खनन माफियाओं ने किया हमला

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

परिवार को आलू-गोभी की सब्जी खिला देर रात दुल्हन लापता

परिवार को आलू-गोभी की सब्जी खिला देर रात दुल्हन लापता The bride went missing late at night after feeding the family with potato-cabbage curry.
धौलपुर

सालों से दौड़ रही थी, आज पकड़ में आई फर्जी रोडवेज बसें

सालों से दौड़ रही थी, आज पकड़ में आई फर्जी रोडवेज बसें Fake roadways buses were running for years, caught today
धौलपुर

स्थानांतरित प्रधानाचार्यों के आगे शिक्षा विभाग के आदेश हवा हवाई, सात दिसंबर थी डेडलाइन

स्थानांतरित प्रधानाचार्यों के आगे शिक्षा विभाग के आदेश हवा हवाई, सात दिसंबर थी डेडलाइन Education department orders for transferred principals go in vain, deadline was December 7
धौलपुर

जिस दुल्हन पर लुटाया प्यार, उसी ने दिया ऐसा धोखा… सुहागरात की अगली सुबह घर में पसरा था मौत जैसा सन्नाटा…

धौलपुर

धमकी और पुलिस पर हमले के मामले में तीन गिरफ्तार

धमकी और पुलिस पर हमले के मामले में तीन गिरफ्तार Three arrested for threatening and attacking police
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.