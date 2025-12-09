परिवार को आलू-गोभी की सब्जी खिला देर रात दुल्हन लापता

- दुल्हा समेत चार जने सुबह मिले अचेत- ६ दिसम्बर को आगरा में कोर्ट मैरिज हुई थी शादी
- सामान सुरक्षित, खुद के कपड़े भी छोड़ गई दुल्हन
- कौलारी थाना क्षेत्र के गांव पिपहेरा की घटना
dholpur, सैंपऊ. कौलारी थाना क्षेत्र के गांव पिपहेरा में मंगलवार सुबह एक परिवार में चार लोग अचेत मिले और दो दिन पहले घर आई नई दुल्हन लापता था। अचेत परिजनों को बसई नवाब सीएचसी पर भर्ती कराया, जहां होश आने पर परिजनों ने किसी तरह का सामान घर से चोरी नहीं होने की बात कही। वहीं, परिजनों की ओर से देर शाम तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। उधर, पुलिस का कहना है कि लापता दुल्हन का पता लगाया जा रहा है। भोजन में क्या मिलाया जांच के लिए फूड और ब्लड का सैम्पल लिया है। आगरा कोर्ट में ६ दिसम्बर को शादी हुई थी। दुल्हन के झारखंड निवासी होना बताया है।
जानकारी के अनुसार पिपेहरा गांव की कोली बस्ती में 7 दिसंबर को एक परिवार में आगरा कोर्ट में शादी होकर एक दुल्हन आई थी जो मंगलवार सुबह लापता हो गई। परिवार के चार सदस्य अचेत अवस्था मिले। मंगलवार सुबह घर में घर में कोई हलचल हीं देख पड़ोसी ने जानकारी की तो घर में चार सदस्य दुल्हा, मां-बाप और बुआ अचेत मिले। ग्रामीणों को जानकारी दी। जिस पर पुलिस को बताया। सूचना पर सुबह करीब 7 बजे थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस ने सभी सदस्यों को सीएचसी बसई नवाब पर भर्ती कराया। उपचार के बाद होश आने पर पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। बताया कि गत 7 दिसंबर को उनके बेटे की शादी झारखंड की रहने वाली लडक़ी के साथ आगरा कोर्ट में हुई थी। शादी के बाद दुल्हन को लेकर घर आ गए गए। यहां 8 दिसंबर की शाम को खाना खाकर सभी लोग सो गए। उसके बाद हमें नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। दुल्हन कहां गई पता नहीं है।
दुल्हन ने भी किया था भोजन
नई दुल्हन ने रसोई में पहले दिन सभी के लिए भोजन तैयार किया। भोजन में गोभी-आलू सब्जी, चावल और रोटी बनाई। सभी लोगों ने साथ में भोजन किया। बताया कि लापता दुल्हन ने भी भोजन किया था। लेकिन उसने अलग प्लेट में रखा या कैसे यह जानकारी नहीं है।
सभी का लिया ब्लड सैम्पल
उधर, पुलिस ने दुल्हा, मां-बाप और बुआ का ब्लड सैम्पल के साथ रात्रि के भोजन का भी नमूना लेकर एफएसएल जांच के लिए भिजवाया। पुलिस का कहना है कि विषाक्त मिलाने से नशा हुआ है लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं था। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कुछ घंटे बाद सभी को होश आ गया।
पुलिस बिचौलिया की कर रही तलाश
पुलिस शादी कराने वाले बिचौलिया की तलाश कर रही है। अंदेशा है कि दुल्हन सभी के अचेत होने के बाद रात्रि में किसी व्यक्ति या वाहन में गई होगी। कहा कि दुल्हन के नाम-पते और कोर्ट में लगाए कागजातों की भी जांच की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सामान नहीं जाने से पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है।
- गांव पिपहेरा में एक परिवार के चार सदस्य अचेत मिले थे। जिस पर उन्हें भर्ती कराया। होश आने पर सभी से जानकारी ली है। कोर्ट मैरिज के जरिए शादी हुई थी। युवती झारखंड़ की होना बताया है। रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। परिजन अभी किसी तरह का सामान चोरी नहीं होना बताया है। फिर भी पुलिस जांच कर रही है।
- हरिनारायण मीना, थाना प्रभारी कौलारी
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग