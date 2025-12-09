परिवार को आलू-गोभी की सब्जी खिला देर रात दुल्हन लापता

जानकारी के अनुसार पिपेहरा गांव की कोली बस्ती में 7 दिसंबर को एक परिवार में आगरा कोर्ट में शादी होकर एक दुल्हन आई थी जो मंगलवार सुबह लापता हो गई। परिवार के चार सदस्य अचेत अवस्था मिले। मंगलवार सुबह घर में घर में कोई हलचल हीं देख पड़ोसी ने जानकारी की तो घर में चार सदस्य दुल्हा, मां-बाप और बुआ अचेत मिले। ग्रामीणों को जानकारी दी। जिस पर पुलिस को बताया। सूचना पर सुबह करीब 7 बजे थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। पुलिस ने सभी सदस्यों को सीएचसी बसई नवाब पर भर्ती कराया। उपचार के बाद होश आने पर पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की। बताया कि गत 7 दिसंबर को उनके बेटे की शादी झारखंड की रहने वाली लडक़ी के साथ आगरा कोर्ट में हुई थी। शादी के बाद दुल्हन को लेकर घर आ गए गए। यहां 8 दिसंबर की शाम को खाना खाकर सभी लोग सो गए। उसके बाद हमें नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। दुल्हन कहां गई पता नहीं है।