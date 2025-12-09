Rajasthan Accident: 2 मासूम बच्चों के पिता को ट्रैक्टर-ट्रॉली ने कुचला, अस्पताल में हंगामा, नाका प्रभारी निलंबित

धरने के दौरान केशवरायपाटन विधायक सीएल प्रेमी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष महावीर मीणा मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई। धरने पर बैठे ग्रामीण और परिजन प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बावजूद 25 लाख रुपए के मुआवजे और नाका प्रभारी मनोज शर्मा को निलंबित करने पर अड़े रहे। अंततः शाम 4.30 बजे 10 लाख रुपए का मुआवजा देने और नाका प्रभारी मनोज शर्मा को सस्पेंड करने पर सहमति बनी। इसके बाद इंद्रगढ़ सामुदायिक चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया।