नशे का नेटवर्क: पाक से हेरोइन… भारत माला से गांजा; पत्रिका की पड़ताल में सामने आए चौंकाने वाले खुलासे

देशभर और सरहद पार के मादक पदार्थों के तस्करों के लिए नशे की खेप पहुंचाने के लिए श्रीगंगानगर सबसे आसान पहुंच बन गया है। यही वजह है कि नशाखोरी के मामलों में श्रीगंगानगर जिला प्रदेश में पहले पायदान पर है। तस्करों ने पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचते हुए नशे की खेप को यहां पहुंचाने के लिए कई रास्ते खोज निकाले हैं। बस या ट्रेन में मादक पदार्थ की तस्करी पुरानी बात हो चुकी है।