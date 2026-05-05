लाल मिर्च को 21 दिन के लिए कहें न! शरीर में हो सकते हैं ये बदलाव, विशेषज्ञ का दावा

Side Effects of Red Chili: हम भारतीयों के किचन में लाल मिर्च न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चटपटा और तीखा खाना हमें पसंद तो बहुत है, लेकिन यही मिर्च कई बार हमारे पेट में बवाल मचा देती है। आजकल सोशल मीडिया पर 21 दिन की चुनौती काफी चर्चा में है। लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर तीन हफ्तों तक लाल मिर्च से दूरी बना ली जाए, तो शरीर पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए, डॉक्टर तरंग कृष्णा (कैंसर विशेषज्ञ) के नजरिए से समझते हैं इस बदलाव की पूरी कहानी।