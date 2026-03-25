Perez Hilton Health : खाली पेट दवा खाने से ICU पहुंचा युवक, 21 दिन रहा भर्ती, डॉक्टर ने बताया ना करें ये गलती

Perez Hilton Health Mistake : कई दवाईयां खाली पेट खाई जाती हैं। खासकर, गैस (एसिडिटी मेडिसीन) को खाली पेट खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। ऐसे में कई लोगों को लगता है कि खाली पेट कोई भी दवा खाई जा सकती है। इसलिए एक युवक पेरेज हिल्टन ने खाली पेट दवा खा ली और फिर उसकी हालत ऐसे खराब हुई कि 21 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। उसने गलती स्वीकार की और जान बचाने वाले डॉक्टरों को धन्यवाद दिया। हम डॉ. हिमांशु गुप्ता से जानेंगे कि खाली पेट दवा खाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और दवा खाते समय किस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए।