मॉल जाकर भूलकर भी न करें यह एक गलती, हो सकती है गंभीर बीमारी! स्किन स्पेशलिस्ट ने दी चेतावनी

Makeup Tester Side Effects: हर लिपस्टिक शेड हर स्किन टोन पर सूट नहीं करता, इसलिए महिलाएं खरीदने से पहले उसे खुद पर लगाकर देखना पसंद करती हैं। आज के समय में मॉल या किसी भी मेकअप स्टोर पर जाकर नए लिपस्टिक शेड्स के टेस्टर्स ट्राई करना एक आम बात है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अनजाने में की जा रही आपकी यह गलती आपको बहुत बीमार कर सकती है। पहली बार सुनने में यह अजीब लग सकता है कि लिपस्टिक से कोई बीमार कैसे पड़ सकता है, लेकिन यह सच है।