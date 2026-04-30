30 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

हैरान रह जाएंगे! जिसे आप AC का ‘साइड इफेक्ट’ समझते हैं, उसका असली कारण कुछ और ही है

एसी से होने वाले नुकसान: AC में सोने या रहने की वजह से कुछ लोगों को हेल्थ से जुड़ी परेशानियां होने लगती हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि उन्हें एसी सूट नहीं कर रही है, लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि ये परेशानियां ज्यादातर एसी की वजह से नहीं, बल्कि इसके गलत इस्तेमाल की वजह से होती हैं। आइए, आज के इस लेख में जानते हैं कि एसी का सही इस्तेमाल कैसे करें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Apr 30, 2026

AC side effects in Hindi

AC side effects in Hindi| image credit gemini

AC side effects in Hindi: तेज चिलचिलाती शरीर जला देने वाली धूप से थककर घर आने के बाद, शरीर पर पड़ने वाली AC की ठंडी हवा किसी वरदान से कम नहीं लगती। लेकिन ऐसा करने से कुछ लोगों को तुरंत, तो कुछ लोगों को थोड़ी देर बाद सिर भारी होने, गला सूखने या नाक बंद होने जैसी समस्या होने लगती है।

ऐसे में ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह सब AC की वजह से हो रहा है, लेकिन असल में गलती AC की नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के तरीके और साफ-सफाई की कमी की है। आइए आज के इस लेख में जानते हैं कि AC का इस्तेमाल कैसे करें, जिससे आप सेहत से जुड़ी परेशानियों से बचे रह सकें।

अचानक तापमान का बदलना (Sudden Temperature Swings)

बाहर की तेज धूप से घर आते ही सीधे AC वाले कमरे में जाने से शरीर तापमान में होने वाले इस बदलाव को झेल नहीं पाता, जिसके चलते कई परेशानियां हो सकती हैं। दरअसल, हमारा शरीर धीरे-धीरे होने वाले बदलावों को तो आसानी से अपना लेता है, लेकिन बहुत तेज गर्मी से निकलकर एकदम ठंडे कमरे में जाने पर शरीर को एक तरह का झटका लगता है।
हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, तापमान में होने वाले इस अचानक बदलाव के कारण शरीर का डिफेंस सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे साइनस, छींकें, गले में खराश और सिरदर्द जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। यह उन लोगों के लिए और भी नुकसानदेह है जिन्हें पहले से सांस की तकलीफ या एलर्जी है।

ज्यादा सेंसिटिव लोग रखें अपना ख्याल (Why Some People Feel Worse)


हर किसी का शरीर AC के प्रति अलग तरह से रिएक्ट करता है। कुछ लोग घंटों ठंडी हवा में रह सकते हैं, वहीं कुछ को थोड़ी देर में ही परेशानी होने लगती है। यह हर किसी के बॉडी की इम्यूनिटी और सेहत पर निर्भर करता है। जिन्हें माइग्रेन, साइनस या अस्थमा जैसी समस्या होती है, उन्हें AC की सूखी और ठंडी हवा दूसरों के मुकाबले बहुत जल्दी बीमार कर सकती है।

AC वाले कमरे में क्यों होता है डिहाइड्रेशन? (Dry Air: The Invisible Irritant)


AC सिर्फ हवा को ठंडा ही नहीं करता, बल्कि कमरे में मौजूद सारी नमी (Moisture) को भी सोख लेता है। जब हवा ज्यादा सूखी हो जाती है, तो हमारे नाक और गले के अंदरूनी हिस्से सूखने लगते हैं। इससे गले में लगातार खिचखिच या सूखी खांसी हो सकती है। इसके अलावा, एसी में ज्यादा समय तक रहने की वजह से प्यास कम लगती है, जिससे लोग पानी कम पीते हैं और इससे शरीर में धीरे-धीरे पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होने लगता है।

AC की सफाई भी है जरूरी (Neglected Maintenance)


आपका AC कितना सुरक्षित है, यह उसकी सर्विस पर निर्भर करता है। अगर AC के फिल्टर और पाइप्स की समय पर सफाई न हो, तो उनमें धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया और फफूंद जम जाती है। AC चलाने पर यही गंदगी हवा के साथ मिलकर पूरे कमरे में फैल जाती है, जिससे धूल से होने वाली एलर्जी, अस्थमा या बार-बार सर्दी-जुकाम का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए मशीन की साफ-सफाई सेहत के लिए बेहद जरूरी है।

AC इस्तेमाल करने के सही तरीके (Smart Ways to Use AC)


अगर आप बिना बीमार पड़े AC का आनंद लेना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें-

  1. AC को बहुत कम तापमान पर न चलाएं, इसे 24 से 26 डिग्री के बीच रखना सबसे अच्छा है।
  2. धूप से आते ही तुरंत AC के सामने न बैठें, पहले शरीर को सामान्य तापमान पर आने दें।
  3. प्यास न लगने पर भी दिन भर खूब पानी पीते रहें ताकि शरीर में नमी बनी रहे।
  4. समय-समय पर AC की सर्विस कराते रहें और फिल्टर साफ रखें।
  5. बीच-बीच में कमरे से बाहर निकलकर ताजी हवा भी जरूर लें।

इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप AC का आनंद बिना सेहत बिगाड़े उठा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

AC से जुड़ी ये 5 गलतियां आपको कर सकती हैं कंगाल, सेहत और पैसों की बर्बादी रोकने के लिए आज ही बदलें अपनी आदतें
लाइफस्टाइल
AC Ka Sahi Temperature

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Apr 2026 09:43 am

Published on:

30 Apr 2026 09:38 am

Hindi News / Lifestyle News / हैरान रह जाएंगे! जिसे आप AC का ‘साइड इफेक्ट’ समझते हैं, उसका असली कारण कुछ और ही है

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

सावधान! आंखों से निकलने वाला सफेद धागा कोई कीचड़ नहीं, एक बीमारी है! जितना साफ करोगे, ये उतना बढ़ेगा, जानिए क्यों!

Mucus Fishing Syndrome
लाइफस्टाइल

E Waste मतलब साइलेंट किलर! डॉक्टर्स ने चेताया कितना गंभीर खतरा

E waste news
Patrika Special News

आज का सुविचार : लाइफ में सक्सेस चाहिए? तो Jaya Kishori की यह बात गांठ बांध लें

Jaya Kishori Quotes
लाइफस्टाइल

क्या वाकई होती है ‘सात्विक मछली’? मनोज तिवारी के वायरल वीडियो के बाद जानें, वेज और नॉन-वेज मछली के बीच का अंतर

Manoj Tiwari fish controversy
लाइफस्टाइल

Heat Stroke vs Heat Exhaustion Symptoms : पसीना, प्यास हैं हीट एग्जॉशन के लक्षण, लू लगना ना समझें

Heat Stroke vs Heat Exhaustion Symptoms In Hindi
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.