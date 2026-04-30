हैरान रह जाएंगे! जिसे आप AC का ‘साइड इफेक्ट’ समझते हैं, उसका असली कारण कुछ और ही है

बाहर की तेज धूप से घर आते ही सीधे AC वाले कमरे में जाने से शरीर तापमान में होने वाले इस बदलाव को झेल नहीं पाता, जिसके चलते कई परेशानियां हो सकती हैं। दरअसल, हमारा शरीर धीरे-धीरे होने वाले बदलावों को तो आसानी से अपना लेता है, लेकिन बहुत तेज गर्मी से निकलकर एकदम ठंडे कमरे में जाने पर शरीर को एक तरह का झटका लगता है।

हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार, तापमान में होने वाले इस अचानक बदलाव के कारण शरीर का डिफेंस सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे साइनस, छींकें, गले में खराश और सिरदर्द जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। यह उन लोगों के लिए और भी नुकसानदेह है जिन्हें पहले से सांस की तकलीफ या एलर्जी है।