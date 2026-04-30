आज का सुविचार : लाइफ में सक्सेस चाहिए? तो Jaya Kishori की यह बात गांठ बांध लें

Jaya Kishori Quotes: अक्सर लोग परेशानियों में घिरते ही अपने अच्छे दिनों को भूल जाते हैं और बस उसी एक परेशानी के चलते अपना पूरा दिन खराब कर देते हैं। कभी-कभी तो उस एक दिन की परेशानी की वजह से वे अपने बाकी अच्छे चल रहे दिनों को भी खराब कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं, तो आइए आज के इस लेख में कथावाचिका जया किशोरी जी के एक अनमोल वचन से जानते हैं कि इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि इसे आप अपनी लाइफ में कैसे शामिल कर सकते हैं।