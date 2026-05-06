पुराना AC भी देगा नए जैसी कूलिंग, बस सेटिंग में करें ये 6 छोटे से बदलाव

AC Cooling Tips: गर्मियों की शुरुआत होते ही बिजली का बिल ज्यादा आने और कमरे के सही से ठंडा न होने की समस्या आम हो जाती है। धीमी कूलिंग के कारण लोग घंटों एसी चलाते हैं, फिर भी राहत नहीं मिलती। ऐसे में लोग सोचते हैं कि तापमान को 16°C पर सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा होगा, लेकिन हमेशा ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप कुछ छोटी-छोटी ट्रिक्स अपनाकर सामान्य तापमान पर भी कमरे को बेहतर ठंडा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कमरे को ठंडा करने के स्मार्ट हैक्स, जिससे कूलिंग भी जल्दी होगी और बिजली का बिल भी कम आएगा।