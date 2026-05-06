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पुराना AC भी देगा नए जैसी कूलिंग, बस सेटिंग में करें ये 6 छोटे से बदलाव

AC Ka Bill Kaise Kam Kare: अगर आपका कमरा भी एसी चलाने के बाद ठंडा नहीं होता है और आप इस समस्या से परेशान हैं, साथ ही बिजली का बिल भी ज्यादा आता है, तो आप यहां दिए गए हैक्स को फॉलो कर राहत पा सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

May 06, 2026

AC Cooling Tips

AC Cooling Tips| Image credit gemini

AC Cooling Tips: गर्मियों की शुरुआत होते ही बिजली का बिल ज्यादा आने और कमरे के सही से ठंडा न होने की समस्या आम हो जाती है। धीमी कूलिंग के कारण लोग घंटों एसी चलाते हैं, फिर भी राहत नहीं मिलती। ऐसे में लोग सोचते हैं कि तापमान को 16°C पर सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा होगा, लेकिन हमेशा ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप कुछ छोटी-छोटी ट्रिक्स अपनाकर सामान्य तापमान पर भी कमरे को बेहतर ठंडा कर सकते हैं। आइए जानते हैं कमरे को ठंडा करने के स्मार्ट हैक्स, जिससे कूलिंग भी जल्दी होगी और बिजली का बिल भी कम आएगा।

पंखा चलाने का सही तरीका (Use Ceiling Fans at Low Speed)


ज्यादातर लोग एसी चलाते समय पंखा बंद कर देते हैं या उसे फुल स्पीड पर चलाते हैं। अगर आप कमरे को जल्दी ठंडा करना चाहते हैं, तो पंखे को बिल्कुल कम स्पीड पर चलाएं। अगर आपके पंखे में उल्टा घूमने (Clockwise) का विकल्प है, तो उसका इस्तेमाल करें। इससे फर्श पर जमी ठंडी हवा ऊपर की तरफ उठती है और पूरे कमरे में फैल जाती है। इससे कमरा ज्यादा ठंडा महसूस होता है और एसी को कम मेहनत करनी पड़ती है।

गर्म हवा को बाहर निकालें (Pre-Cooling Ventilation Hack)


एसी चलाने से 3 मिनट पहले कमरे की खिड़कियां खोल दें और एग्जॉस्ट फैन चला दें। इससे दिन भर कमरे की दीवारों और फर्नीचर में भरी हुई गर्मी बाहर निकल जाएगी। जब यह पुरानी गर्म हवा बाहर निकल जाती है, तो इसके बाद एसी के लिए ताजी हवा को ठंडा करना बहुत आसान हो जाता है।

ड्राई मोड का इस्तेमाल करें (Utilize Dry Mode for Humidity Control)


अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां उमस (Humidity) ज्यादा होती है, तो Cool Mode की जगह Dry Mode का इस्तेमाल करें।

कमरे में अंधेरा रखें (Implementation of Darkroom Strategy)


सूरज की रोशनी जब सीधे खिड़की से आकर फर्श या बिस्तर पर पड़ती है, तो वह हीटर की तरह गर्म कर देती है। इसलिए एसी चलाते वक्त मोटे पर्दे या ब्लैकआउट ब्लाइंड्स का इस्तेमाल करें। सूरज की गर्मी को बाहर रोककर आप एसी का काम आधा कर सकते हैं, जिससे कमरा मिनटों में ठंडा हो जाएगा।

फिल्टर की सफाई (Regular Cleaning of AC Filters)


अगर एसी के फिल्टर गंदे हैं, तो वह सही से हवा नहीं दे पाता। इसलिए समय-समय पर एसी का सामने वाला कवर खोलकर जाली (Filter) निकालकर जरूर साफ करें। ऐसा करने से हवा का फ्लो 30% तक बढ़ जाता है।

बाहर की यूनिट का भी रखें ख्याल (Maintenance of Outdoor Compressor Unit)


एसी कमरे की गर्मी खींचकर आउटडोर यूनिट के जरिए बाहर फेंकता है। ऐसे में अगर बाहर की मशीन धूल या कचरे से ढकी है, तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए जब एसी बंद हो, तो पाइप से पानी मारकर बाहरी मशीन की जाली को साफ कर दें। इससे मशीन की गर्मी फेंकने की क्षमता बढ़ जाएगी और कमरा तुरंत ठंडा होने लगेगा।

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    Published on:

    06 May 2026 11:27 am

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