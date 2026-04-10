Gold Silver Price: जंग के साए में थमे सोना-चांदी के भाव, क्या खरीदने का है सही समय, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

जोधपुर। वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालातों के बीच सोना-चांदी की कीमतों में बीते दिनों भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अब बाजार में कुछ स्थिरता नजर आने लगी है। सावों के अबूझ मुहुर्त और सबसे बड़े खरीदारी पर्व आखातीज से पहले यह स्थिति ग्राहकों और निवेशकों दोनों के लिए अहम मानी जा रही है।