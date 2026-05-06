Mothers Day 2026 Date: साल 2026 में मातृ दिवस कब मनाया जाएगा? जानें इसका इतिहास, महत्व और मनाने का तरीका

मां को खुश करने के लिए किसी महंगे तोहफे की जरूरत नहीं होती, बस आपका थोड़ा सा प्यार और वक्त ही काफी है। इस मदर्स डे पर आप अपनी मां को सुबह की चाय बनाकर सरप्राइज दे सकते हैं। उनके साथ बैठकर पुरानी फोटो एल्बम देखें या उनकी पसंद की कोई फिल्म साथ में एंजॉय करें। अगर आप उन्हें कुछ देना चाहते हैं, तो एक छोटा सा हाथ से लिखा नोट या फूल भी उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितनी कीमती हैं।