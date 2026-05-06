Mothers Day 2026 Date: साल 2026 में मातृ दिवस कब मनाया जाएगा? जानें इसका इतिहास, महत्व और मनाने का तरीका

Mothers Day 2026 Date : मदर्स डे 2026: जानें कब है मातृत्व का महापर्व, और क्या है इस दिन का खास इतिहास? (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Mothers Day kab hai 2026: दुनिया में मां और बच्चे का रिश्ता सबसे प्यारा और अनमोल होता है। मां ही वो इंसान है जो बिना किसी मतलब के हमें प्यार करती है और अपना पूरा जीवन हमारी देखभाल में लगा देती है। इसी निस्वार्थ प्यार को सम्मान देने के लिए हम हर साल मदर्स डे मनाते हैं। वैसे तो मां के लिए हर दिन खास होना चाहिए, लेकिन मदर्स डे साल का वह एक दिन है जो पूरी तरह से उनके नाम होता है।
यह दिन हमें मौका देता है कि हम अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकालें और उस इंसान को खास महसूस कराएं जिसने हमें यह दुनिया दिखाई है। आइए जानते हैं मदर्स डे क्यों मनाते हैं, इस साल इसे कब मनाया जाएगा और इसे सबसे पहले कब मनाया गया था।
हर साल की तरह, इस साल भी मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को ही मनाया जाएगा। साल 2026 में यह खास दिन 10 मई को पड़ रहा है। भारत समेत दुनिया भर में लोग इसी दिन अपनी मां के प्रति अपना प्यार और सम्मान जाहिर करेंगे।
इस दिन को मनाने के पीछे अमेरिका की एना जार्विस नाम की महिला का बड़ा हाथ है। एना अपनी मां से बहुत प्यार करती थीं और उनकी मृत्यु के बाद वे चाहती थीं कि दुनिया में हर मां को वह सम्मान मिले जिसकी वो हकदार हैं। उन्होंने 1908 में अपनी मां की याद में एक मेमोरियल सर्विस रखी, जिसके बाद धीरे-धीरे यह परंपरा पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। साल 1914 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसे आधिकारिक तौर पर मनाने का फैसला लिया, ताकि लोग अपनी मां के प्रति आभार जता सकें।
मदर्स डे मनाने का असल मकसद मां के उस त्याग और मेहनत को सलाम करना है, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक मां बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी छुट्टी के अपने बच्चों की सेवा करती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी मां का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि हमारी लाइफ में उनकी क्या अहमियत है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि रिश्तों की कड़वाहट दूर करने और मां के साथ अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करने का दिन है।
मां को खुश करने के लिए किसी महंगे तोहफे की जरूरत नहीं होती, बस आपका थोड़ा सा प्यार और वक्त ही काफी है। इस मदर्स डे पर आप अपनी मां को सुबह की चाय बनाकर सरप्राइज दे सकते हैं। उनके साथ बैठकर पुरानी फोटो एल्बम देखें या उनकी पसंद की कोई फिल्म साथ में एंजॉय करें। अगर आप उन्हें कुछ देना चाहते हैं, तो एक छोटा सा हाथ से लिखा नोट या फूल भी उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान ला सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आप उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके लिए कितनी कीमती हैं।
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