Vatican City: दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी घूमने से पहले जान लें ये 4 जरूरी बातें

Vatican City Tourist Places: अगर आपको ट्रैवलिंग का शौक है या आप नई और यूनिक जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, तो वेटिकन सिटी आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। इटली की राजधानी रोम के बीचों-बीच 0.49 वर्ग किलोमीटर में फैला वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा और सबसे कम आबादी वाला स्वतंत्र देश माना जाता है। इसके साथ ही यह रोमन कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र भी है। यही वजह है कि छोटा देश होने के बावजूद हर साल यहां लाखों लोग घूमने आते हैं। ऐसे में अगर आप भी यहां घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो वेटिकन सिटी से जुड़ी इन 4 बातों को आपको जान लेनी चाहिए।