Sunday Special Recipes: शेफ रणवीर बरार और शेफ संज्योत कीर के टिप्स फॉलो करके बनाएं चिकन शोरबा और चिकन चंगेजी

मानसून स्पेशल अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो शेफ रणवीर बरार द्वारा बताए गए टिप्स को फॉलो करके चिकन शोरबा बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चिकन के छोटे-छोटे टुकड़े काट लें, ताकि मसालों का स्वाद अच्छी तरह चिकन में उतर सके। इसके साथ ही मैरिनेशन में नमक, हल्दी और कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करें, जो मानसून के हिसाब से सेहत के लिए फायदेमंद मानी जाती हैं। इसके साथ ही कटे हुए प्याज की जगह हरे प्याज, अदरक, हरा धनिया, धनिया और जीरे का पेस्ट इस्तेमाल करें। पकाते समय घी की जगह तेल का इस्तेमाल करें। मसाले अच्छी तरह भूनने के बाद गर्म पानी डालकर पतला शोरबा तैयार करें और धीमी आंच पर पकाएं। अगर चाहें, तो आखिर में भुना हुआ भुट्टा भी डाल सकते हैं, जिससे शोरबे का स्वाद और भी बढ़ जाता है।