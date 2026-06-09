Rajasthan School Summer Vacation Extended: बच्चों की मौज! अब इस तारीख तक बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल, नया आदेश जारी!

Rajasthan Education Department Order: राजस्थान के स्कूली बच्चों और शिक्षकों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है! प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए राज्य सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों (Summer Vacation) को आगे बढ़ाने का एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग की ओर से सोमवार को इसके आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 20 जून की जगह 28 जून तक अवकाश रहेगा। यानी अब स्कूल सीधे 29 जून से खुलेंगे। सरकार के इस फैसले से बच्चों को तपती गर्मी से बड़ी राहत मिली है।