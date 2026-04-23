बेहोशी की हालत में रेप! बेसुध छात्रा को घसीटकर लॉकर तक ले गया, खून से सनी उंगलियों से ‘बायोमेट्रिक’ खोलने की कोशिश

आपको बता दें कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि घर में मौजूद तिजोरी (लॉकर) बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस थी। राहुल ने कबूल किया कि जब युवती बेसुध हो गई, तो वह उसे छत पर बने स्टडी रूम से घसीटते हुए नीचे की मंजिल पर स्थित उस कमरे में लाया जहां लॉकर रखा था। उसने युवती की खून से सनी उंगलियों को सेंसर पर लगाया ताकि लॉकर खुल सके, लेकिन वह नाकाम रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि या तो रक्त के जमाव के कारण या शरीर में हलचल बंद होने की वजह से बायोमेट्रिक सिस्टम ने फिंगरप्रिंट रीड नहीं किए। हार मानकर आरोपी ने पेचकस से लॉकर तोड़ा और गहने व नकदी लूट ली।