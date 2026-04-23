नौकर हटाया, चाबी की जगह नहीं बदली: दिल्ली में IRS अफसर की बेटी संग ऐसे हुआ कांड, जुए और उधार में फंस चुका था आरोपी

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, सुबह 6:39 बजे आरोपी राहुल घर में दाखिल हुआ और पढ़ाई कर रही युवती को धमकाकर अलमारी का पासकोड मांगने लगा। युवती द्वारा विरोध किए जाने पर उसने पहले उसके सिर पर भारी वस्तु से प्रहार किया और फिर मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद उसने अलमारी से 2.5 लाख रुपये नकद और गहने लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने घर के अंदर ही अपने खून से सने कपड़े बदले और सुबह 7:22 बजे बाहर निकल गया; हालांकि जाते समय गाड़ी साफ करने वाले एक सहायक ने उसे टोका भी था, लेकिन वह बहाना बनाकर वहां से फरार हो गया।