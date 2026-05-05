पुणे मासूम हत्याकांड: राज ठाकरे ने की ‘क्रूर मौत’ की मांग, वकील असीम सरोदे ने मांग को बताया गैरकानूनी

1 मई को हुई इस घटना को 'रूह कंपाने वाली' बताते हुए राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर मराठी में एक पोस्ट साझा की। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठाकरे ने सरकार के 'फास्ट-ट्रैक' ट्रायल के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके लिए 'फास्ट-ट्रैक' का वास्तविक अर्थ क्या है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं और लड़कियों के अपहरण और शोषण की दर तेजी से बढ़ी है, जिससे कानून का डर पूरी तरह खत्म होता दिख रहा है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया और पूछा कि जब न्याय की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जा सकता है, तो दोषियों के खिलाफ वही 'तत्परता' क्यों नहीं दिखाई जाती?