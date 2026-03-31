Ashok Kharat :नासिक के ‘ढोंगी बाबा’ अशोक खरात की काली करतूतों का ऐसे हुआ पर्दाफाश, क्या है महिलाओं के उसके चंगुल में फंसने की हकीकत

Self-styled Godman Ashok Kharat: महाराष्ट्र के नासिक के कथित बाबा का जो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, उससे संबंधित सच्चाई (Crime News) सामने आई है जिसने न केवल आस्था के नाम पर चल रहे काले धंधों (Illegal Activities) की पोल खोल दी है, बल्कि कई घरों की इज्जत को तार-तार कर दिया है। पुलिस ने शातिर अशोक खरात (Accused Ashok Kharat) नाम के इस कथित बाबा को तरकीब से गिरफ्तार किया है, जिस पर महिलाओं के साथ बलात्कार (Rape Charges) और जबरन वसूली (Extortion Case) के गंभीर आरोप लगे हैं। यह गिरफ्तारी एक पीड़िता की हिम्मत (Victim Courage) के बाद संभव हो पाई है, जिसने इस ढोंगी के चेहरे से नकाब उतारा। जानिए कि उसने सभ्रांत घरानों की बहन बेटियों को कैसे अपना शिकार बनाया।