लपेटे में कई बड़े नेता… मोबाइल-लैपटॉप में छिपा ‘काला राज’, अशोक खरात केस में SIT का बड़ा दावा

जांच एजेंसियों के अनुसार, अशोक खरात के जब्त किए गए डिवाइस अब फॉरेंसिक टीम के पास हैं। एसआईटी ने अदालत को बताया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मोबाइल और लैपटॉप से भारी संख्या में डेटा रिकवर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, मोबाइल में कई प्रभावशाली व्यक्तियों के नाम कोडवर्ड में सेव किए गए हैं। पुलिस को शक है कि ये कोडवर्ड उन रसूखदार राजनेताओं और अधिकारियों के हो सकते हैं, जिनका खरात के 'दरबार' में आना-जाना था। जांच अब पारंपरिक पूछताछ से आगे बढ़कर डिजिटल फॉरेंसिक तक पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि इन डिवाइस में छिपे चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और वीडियो किसी बड़े संगठित सिंडिकेट की ओर इशारा कर रहे हैं।