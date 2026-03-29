‘तुम सुंदर हो, पति नहीं समझता’: अशोक खरात का महिलाओं को फंसाने वाला ‘हथियार’, अब तक 100 से ज्यादा शिकार

एसआईटी की अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि अशोक खरात महिलाओं से बेहद मीठे और भरोसा दिलाने वाले अंदाज में बात करता था। वह अक्सर महिलाओं से कहता था, “तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारा पति तुम्हें समझता नहीं, तुम्हारी काबिलियत की किसी को कदर नहीं है।” इस तरह की बातों के जरिए वह महिलाओं के करीब आता और धीरे-धीरे उन्हें अपने चंगुल में फंसाता था।