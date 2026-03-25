महादेव का अवतार हूं, करियर बना दूंगा! ढोंगी अशोक खरात ने युवती से 6 महीने किया रेप, गर्भवती को भी नहीं बख्शा

महिलाओं को भविष्य बताने और तंत्र-मंत्र के नाम पर फंसाने वाले ढोंगी बाबा अशोक खरात (Ashok Kharat) मामले में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब एक और पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित युवती ने बताया कि वह अपने करियर और पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए खरात के 'ओकस प्रॉपर्टी' स्थित कार्यालय गई थी। वहां 67 वर्षीय खरात ने खुद को 'महादेव का अवतार' बताया और दैवीय शक्तियां होने का दावा किया, एक दिन उसने पीड़िता को मंत्र पढ़ने के बहाने कमरे में अकेला बुलाया और उसका शारीरिक शोषण किया।