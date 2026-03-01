भागने के सारे रास्ते बंद किए, फिर… कैसे पकड़ाया डर्टी बाबा अशोक खरात? फडणवीस का बड़ा खुलासा

आईपीएस अधिकारी तेजस्विनी सतपुते के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी ने खरात के कार्यालय के एक कर्मचारी से 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। पुलिस ने उसके ठिकानों से हथियार, नकदी और बड़ी संख्या में संपत्ति संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। अब तक 100 से अधिक आपत्तिजनक वीडियो मिलने की खबर हैं।