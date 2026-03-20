आलीशान बंगला, मंदिर और बेशकीमती जमीन… 15 साल में ‘कैप्टन’ खरात ने कैसे खड़ी की 200 करोड़ की संपत्ति?

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि अशोक खरात ने पिछले 15 वर्षों में करीब 200 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है। पाथर्डी इलाके में उसकी करीब 30 एकड़ जमीन की कीमत लगभग 150 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके अलावा कहांडलवाडी और मिरगांव में लगभग 45 एकड़ जमीन, कर्मवीर नगर में एक आलीशान बंगला और अन्य स्थानों पर परिवार के नाम पर खरीदी गई जमीनें भी उसकी संपत्ति में शामिल हैं।