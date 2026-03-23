तेरा तलाक तो तय है… अशोक खरात का एक और कांड, महिला को अप्सरा बताकर बनाया हवस का शिकार

आरोपी अशोक खरात महिलाओं को उनके भविष्य का डर दिखाकर और खुद को त्रिकाल ज्ञानी बताकर जाल में फंसाता था। शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि वह अपने वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों के कारण समाधान की तलाश में अशोक खरात के पास पहुंची थी। इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए खरात ने उसे बातों के जाल में फंसाना शुरू किया। उसने महिला से कहा कि उसका "तलाक होना विधि का विधान है और वह पिछले जन्म की एक अप्सरा है।