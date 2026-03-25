डर्टी बाबा अशोक खरात केस में बड़ा एक्शन, डिप्टी कलेक्टर का ट्रांसफर, अफसरों में मचा हड़कंप

इस्तीफा देने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए रूपाली चाकणकर ने कहा था, "मेरा पूरा परिवार वारकरी परंपरा को मानता है, इसीलिए हम खरात के ट्रस्ट से जुड़े हुए थे। हालांकि, मुझे उनके दूसरे पहलू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कोई यह कैसे जान सकता है कि भविष्य में कोई व्यक्ति क्या करेगा या कैसे व्यवहार करेगा। उन्होंने कहा कि कई लोगों की खरात के साथ तस्वीरें हैं लेकिन मुझे इस बात से दुख होता है कि मुझे खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और मुझ पर महिला होने के नाते आरोप लगाए जा रहे हैं।"