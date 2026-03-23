अशोक खरात केस में नया मोड़, वडेट्टीवार ने जताई HIV फैलने की आशंका, कहा- संपर्क में आए लोगों की जांच हो

महाराष्ट्र में स्वयंभू बाबा अशोक खरात पर लगे बलात्कार, नर बलि और काला जादू के आरोपों की जांच एसआईटी (SIT) ने तेज कर दी है। 'कैप्टन' के नाम से मशहूर अशोक खरात के ट्रस्ट से जुड़े ईशानेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी और चौकीदार से पूछताछ की गई है। अब तक तीन पीड़ित महिलाओं ने खरात के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला आज महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में भी खूब गूंजा। विपक्ष ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विजय वडेट्टीवार ने एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है।