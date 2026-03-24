24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

नासिक का डर्टी बाबा: 9 लाख में बेचता था ‘एल्विश हनी’, पेन ड्राइव में मिले 150 से ज्यादा अश्लील वीडियो

Ashok Kharat Case: जांच में यह भी सामने आया है कि शहद बेचकर जुटाई गई बड़ी रकम को अशोक खरात अपने ट्रस्ट के नाम पर दिखाकर काले धन को सफेद करता था।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 24, 2026

Ashok Kharat Elvish Honey scam

अशोक खरात के एक और कांड से उठा पर्दा

महाराष्ट्र के नासिक में ढोंगी बाबा अशोक खरात के काले कारनामों की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों के बीच अब यह भी सामने आया है कि उसने कामोत्तेजक और शक्तिवर्धक शहद के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी की है।

एसआईटी (SIT) की जांच में खुलासा हुआ है कि महिलाओं के यौन शोषण के साथ-साथ अशोक खरात ने शक्तिवर्धक शहद के नाम पर कई बड़े राजनेताओं और व्यापारियों को लाखों का चूना लगाया है। सोमवार को एसआईटी जांच का नेतृत्व कर रहीं तेजस्विनी सातपुते ने खरात से करीब 10 घंटे तक कड़ी पूछताछ की, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं।

तुर्की के समुद्र से 'एल्विश हनी' लाने का दावा

जांच के दौरान पता चला है कि अशोक खरात यौन समस्याओं को लेकर आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। वह दावा करता था कि उसके पास तुर्की के समुद्र की गहरी गुफाओं से लाया गया 'एल्विश हनी' (Elvish Honey) है, जो अत्यंत कामोत्तेजक और शक्तिवर्धक है। इस शहद की महज एक किलो की बोतल वह 9 लाख रुपये में बेचता था। हैरान करने वाली बात यह है कि इससे मिलने वाली मोटी रकम को वह अपने ट्रस्ट के खाते में जमा कराता था, जिससे वह ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल खेल रहा था। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही हैं जो इस शहद और ठगी के जाल का हिस्सा थे।

150 से ज्यादा वीडियो मिले

पुलिस को खरात के कार्यालय से मिले पेन ड्राइव की जांच में पहले 57 और फिर 100 वीडियो मिलने की बात सामने आई थी, लेकिन अब यह संख्या 150 के पार पहुंच गई है। इन 'खरात फाइल्स' में कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो मिले हैं। इन वीडियो के आधार पर आशंका जताई जा रही है कि पीड़ित महिलाओं की संख्या अभी और बढ़ सकती है। एसआईटी इन संवेदनशील वीडियो की गहराई से जांच कर रही है, जिससे इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।

10 घंटे की पूछताछ के बाद आज कोर्ट में पेशी

अशोक खरात की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है, जिसके चलते उसे दोपहर करीब 2 बजे नासिक सत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब तक खरात के खिलाफ 6 अलग-अलग मामले दर्ज हो चुके हैं। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

अशोक खरात केस में नया मोड़, वडेट्टीवार ने जताई HIV फैलने की आशंका, कहा- संपर्क में आए लोगों की जांच हो
मुंबई
Vijay Wadettiwar on Ashok Kharat case

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Mar 2026 01:48 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / नासिक का डर्टी बाबा: 9 लाख में बेचता था ‘एल्विश हनी’, पेन ड्राइव में मिले 150 से ज्यादा अश्लील वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

अभिनेत्री अलाया एफ ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी? होंठों पर मिले कमेंट पर अब दिया जवाब

Alaya F On Plastic Surgery Remarks
बॉलीवुड

तलाक के 6 साल बाद बादशाह ने पंजाबी सिंगर से गुपचुप रचाई शादी! फेरों और वरमाला की VIDEO आई सामने

Rapper Badshah Marriage with punjabi singer Isha Rikhi 6 Years After Divorce photo and video viral
बॉलीवुड

फैंस के लिए झटका या खुशखबरी? ‘धुरंधर 3’ पर मुकेश छाबड़ा का बड़ा खुलासा

Dhurandhar 3
बॉलीवुड

मोनालिसा को लेकर पिता का बड़ा खुलासा, बोले- मां से हो रही थी बात, फिर अचानक फरमान ने…

Monalisa Father Big Revealed On Farman Khan Said my daughter talks her mother after love jihad
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ से हटा गाना, सिंगर का छलका दर्द, बोले- रणवीर के साथ सब शूट हुआ…

Mujtaba Aziz Naza Dhurandhar 2 Song Removed
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.