नासिक का डर्टी बाबा: 9 लाख में बेचता था ‘एल्विश हनी’, पेन ड्राइव में मिले 150 से ज्यादा अश्लील वीडियो

जांच के दौरान पता चला है कि अशोक खरात यौन समस्याओं को लेकर आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। वह दावा करता था कि उसके पास तुर्की के समुद्र की गहरी गुफाओं से लाया गया 'एल्विश हनी' (Elvish Honey) है, जो अत्यंत कामोत्तेजक और शक्तिवर्धक है। इस शहद की महज एक किलो की बोतल वह 9 लाख रुपये में बेचता था। हैरान करने वाली बात यह है कि इससे मिलने वाली मोटी रकम को वह अपने ट्रस्ट के खाते में जमा कराता था, जिससे वह ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल खेल रहा था। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही हैं जो इस शहद और ठगी के जाल का हिस्सा थे।