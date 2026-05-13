NCP में बड़ी फूट? 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, रोहित पवार का दावा

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने मंगलवार रात एनसीपी शरदचंद्र पवार गुट के प्रमुख शरद पवार से उनके ‘सिल्वर ओक’ निवास पर मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। हालांकि तटकरे ने साफ कहा कि यह मुलाकात केवल शरद पवार की तबीयत का हालचाल जानने के लिए थी और इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। लेकिन अब शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने बड़ा दावा कर सियासी माहौल गरमा दिया है।