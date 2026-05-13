समय रैना ने उड़ाया वरूण के गाने ‘Wow’का मजाक,”भाई ऐसे नहीं चलेगा गाना!” VIDEO वायरल

आज 13 मई को वरुण धवन (Varun Dhawan) ने इंस्टाग्राम पर समय रैना के साथ जिम सेशन का एक वीडियो पोस्ट किया। इस क्लिप में वरुण 'वॉव'(Wow) गाने की एक लाइन बोलते हुए दिखे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि समय आगे जारी रखेंगे, लेकिन समय ने तुरंत मजाकिया अंदाज में टोका,"भाई, ऐसे नहीं चलेगा गाना।" इस पर जब वरुण ने हैरान होकर पूछा कि क्यों, तो समय ने जवाब दिया,"अच्छा गाना बनाओ, अपने आप चलेगा यार।" ये सुनकर वरुण खुद हंस पड़े और बोले, "शिट यार, मुझे लगा चल जाता है ऐसे।" वरुण ने वीडियो पर कैप्शन लिखा, "क्या कमीना है वाह।"