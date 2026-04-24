राजेश खन्ना का रिकॉर्ड तोड़ने ही वाले थे वरुण धवन, फिर एक फिल्म ने बदल दी किस्मत, लगा फ्लॉप होने का ठप्पा

माना जा रहा था कि वरुण इस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन साल 2019 में रिलीज हुई मल्टीस्टारर फिल्म 'कलंक' की असफलता ने उनकी ये लगातार हिट फिल्मों की लकीर तोड़ दी। इसके बाद उनका वो सिलसिला रुक गया और वो राजेश खन्ना का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। फिर भी शुरुआती करियर में लगातार 11 सफल फिल्में देना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जिसने वरुण को युवा सुपरस्टार की श्रेणी में ला खड़ा किया।