राजेश खन्ना का रिकॉर्ड तोड़ने ही वाले थे वरुण धवन, फिर एक फिल्म ने बदल दी किस्मत, लगा फ्लॉप होने का ठप्पा

Varun Dhawan Birthday (सोर्स- एक्स)
Varun Dhawan Birthday: 24 अप्रैल यानी आज बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। वरुण धवन इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय और एनर्जी से भरपूर सितारों में गिने जाते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मी परिवार से आने के बावजूद उनका स्टार बनने का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कभी नाइट क्लब में काम करने वाले इस यंग एक्टर ने अपने दम पर मेहनत, धैर्य और लगन से बॉलीवुड में खास पहचान बनाई।
डेविड धवन जैसे सफल निर्देशक के बेटे होने के बावजूद वरुण को फिल्मों में सीधे लॉन्च नहीं किया गया। उनके पिता का मानना था कि बेटे को खुद संघर्ष करके इंडस्ट्री में जगह बनानी चाहिए। यही वजह रही कि पढ़ाई पूरी करने के बाद इंग्लैंड से लौटे वरुण ने अपने दम पर अवसर तलाशने शुरू किए।
बचपन से ही फिल्मों का माहौल देखने के बावजूद वरुण का सपना अलग-अलग चरणों से गुजरकर ही पूरा हुआ। शुरुआती दौर में उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियां समझने पर ध्यान दिया।
फिल्मों में अभिनय से पहले वरुण ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उन्होंने 'माई नेम इस खान' में करण जौहर के साथ काम करके इंडस्ट्री की कार्यप्रणाली को करीब से समझा। ये अनुभव उनके करियर की मजबूत नींव साबित हुआ।
बतौर अभिनेता उनकी शुरुआत 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से हुई, जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आए थे। फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों-रात युवाओं का पसंदीदा स्टार बना दिया।
डेब्यू के बाद वरुण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया', 'बदलापुर', 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' और 'सुई धागा' जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की।
दिलचस्प बात ये है कि वरुण धवन ने अपने करियर की शुरुआत से लेकर लगभग छह वर्षों तक लगातार 11 हिट फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिकॉर्ड कायम किया था। उस दौर में उनकी सफलता इतनी मजबूत मानी जा रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी तुलना सुपरस्टार राजेश खन्ना से की जाने लगी थी, जिन्होंने अपने करियर में लगातार 17 हिट फिल्मों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था।
माना जा रहा था कि वरुण इस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन साल 2019 में रिलीज हुई मल्टीस्टारर फिल्म 'कलंक' की असफलता ने उनकी ये लगातार हिट फिल्मों की लकीर तोड़ दी। इसके बाद उनका वो सिलसिला रुक गया और वो राजेश खन्ना का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। फिर भी शुरुआती करियर में लगातार 11 सफल फिल्में देना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, जिसने वरुण को युवा सुपरस्टार की श्रेणी में ला खड़ा किया।
साल 2019 में रिलीज हुई 'कलंक' उनके करियर की पहली बड़ी असफल फिल्मों में शामिल रही। इसके बाद इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर शुरू हुई बहस का असर भी उनके करियर पर पड़ा। हालांकि तमाम चुनौतियों के बावजूद वरुण ने खुद को लगातार नए प्रोजेक्ट्स के जरिए साबित करने की कोशिश जारी रखी।
जहां प्रोफेशनल लाइफ में वरुण ने सफलता हासिल की, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त नताशा दलाला से लंबे रिलेशनशिप के बाद साल 2021 में शादी की। दिलचस्प बात ये है कि वरुण को अपने प्यार का इजहार कई बार करना पड़ा, तब जाकर नताशा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। आज यह जोड़ी बॉलीवुड की चर्चित जोड़ियों में शामिल है
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