‘मैं मुस्लिम थी और वो हिंदू’, मुमताज ने बिजनेसमैन के साथ शादी पर किया खुलासा, बोलीं- मैंने नॉन वेज खाना नहीं छोड़ा

Mumtaz On Marrying Bussinesman: हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री मुमताज एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार वजह उनकी कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक अहम खुलासा है। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में मुमताज ने अपनी शादी, करियर के सुनहरे दौर में फिल्मों से दूरी बनाने के फैसले और अपने पारिवारिक संस्कारों को लेकर कई दिलचस्प बातें साझा कीं। उनके बयान ने एक बार फिर उस दौर की सोच और आज के समाज के बीच के फर्क को सामने ला दिया है।