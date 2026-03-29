महाराष्ट्र: पुलिस अफसर बनने के लिए बेटी ने की पिता की हत्या, ब्रेकअप के बाद खुला राज

बताया जा रहा है कि आशीष और उसके दो दोस्तों ने मिलकर करीब 5 हजार रुपये में जहर का इंतजाम किया। यह जहर आर्या को दिया गया, जिसने उसे मिल्कशेक में मिलाकर अपने पिता को पिला दिया। इसके बाद जयंत बल्लावर ड्यूटी पर गए, जहां कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। तब किसी को भी हत्या का शक नहीं हुआ। जिसके बाद आर्या को पिता की जगह पुलिस में अनुकंपा नौकरी मिल गई।