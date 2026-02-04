आपको बता दें कि अबू सलेम को पैरोल देने के मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति अजय गडकरी और श्याम चंदक की खंडपीठ कर रही थी। अबू सलेम अपने भाई अबू हकीम अंसारी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए अपने यूपी के आजमगढ़ जिले में जाना चाहता था, इसके लिए उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने साफ तौर पर कह दिया कि पैरोल पर उनके सुरक्षा के लिए 17 लाख रुपये से अधिक खर्च होगा, जो कि उन्हें देने पड़ेगा। इस सुरक्षा शुल्क में किसी भी प्रकार का मोलभाव नहीं किया जा सकता है। वहीं, डॉन के वकील फरहान शाह ने अपने मुवक्किल सुरक्षा शुल्क के लिए सिर्फ एक लाख रुपये का भुगतान करने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अगर पैरोल पर जाना है, तो सुरक्षा खर्च उठाना पड़ेगा।