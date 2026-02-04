4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

अपनी सुरक्षा खर्च नहीं उठा पा रहा अंडरव‌र्ल्ड डॉन अबू सलेम, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पैरोल देने से किया इनकार

Underworld don Abu Salem: अबू सलेम की पैरोल याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि वह अपनी सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकता तो उसे पैरोल नहीं दी जा सकती। यूपी स्थित गृह नगर जाने की उसकी याचिका पर अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Feb 04, 2026

Bombay High Court refuses parole to underworld don Abu Salem

Underworld don Abu Salem: अंडरव‌र्ल्ड डान अबू सलेम को पैरोल देने के मामले में बांबे हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर वह अपनी सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकते तो पैरोल नहीं दिया सकता है। अगर उन्हें पैरोल पर जेल से बाहर निकलना है तो उन्हें अपनी सुरक्षा का पूरा खर्च भी उठाना होगा। बता दें कि अबू सलेम में अपने यूपी गृह नगर जाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।

आपको बता दें कि अबू सलेम को पैरोल देने के मामले की सुनवाई मंगलवार को न्यायमूर्ति अजय गडकरी और श्याम चंदक की खंडपीठ कर रही थी। अबू सलेम अपने भाई अबू हकीम अंसारी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए अपने यूपी के आजमगढ़ जिले में जाना चाहता था, इसके लिए उसने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर अदालत ने साफ तौर पर कह दिया कि पैरोल पर उनके सुरक्षा के लिए 17 लाख रुपये से अधिक खर्च होगा, जो कि उन्हें देने पड़ेगा। इस सुरक्षा शुल्क में किसी भी प्रकार का मोलभाव नहीं किया जा सकता है। वहीं, डॉन के वकील फरहान शाह ने अपने मुवक्किल सुरक्षा शुल्क के लिए सिर्फ एक लाख रुपये का भुगतान करने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अगर पैरोल पर जाना है, तो सुरक्षा खर्च उठाना पड़ेगा।

25 साल से जेल में है अबू सलेम

अबू सलेम कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी माना जाता रहा है। वह साल 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों समेत कई संगीन आपराधिक मामलों में आरोपी है। इन धमाकों के बाद अबू सलेम भारत से फरार हो गया था और लंबे समय तक विदेशों में छिपकर रह रहा था। वर्ष 2002 में उसे पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया चली।

साल 2005 में लाया गया था भारत

साल 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के जरिए अबू सलेम को भारत लाया गया और तब से वह जेल में बंद है। उस पर हत्या, हत्या की साजिश, जबरन वसूली और अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर आरोप हैं। प्रत्यर्पण के दौरान यह शर्त तय हुई थी कि उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी, इसलिए अलग-अलग मामलों में उसे उम्रकैद और लंबी जेल की सजाएं सुनाई गई हैं। फिलहाल अबू सलेम भारत की जेल में सजा काट रहा है।

आजमगढ़ से अपराध की दुनिया में रखा कदम

अबू सलेम उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले का रहने वाला है। खासकर पूर्वांचल क्षेत्र उसका मजबूत आधार माना जाता रहा है। बाद में वह रोजगार की तलाश में मुंबई गया, जहां वह अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आया और दाऊद इब्राहिम गिरोह का अहम सदस्य बन गया। अपराध की दुनिया में सक्रिय रहने के दौरान अबू सलेम का यूपी से जुड़ा नेटवर्क बना रहा। यूपी में उसके कई सहयोगी और शूटर बताए जाते रहे हैं, जिनका इस्तेमाल वह मुंबई और अन्य राज्यों में अपराधों को अंजाम देने के लिए करता था। इसके अलावा, कुछ हाई-प्रोफाइल हत्याओं और आपराधिक साजिशों की जांच में भी उसके यूपी कनेक्शन सामने आए थे, जिस कारण उत्तर प्रदेश पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां भी उसके मामलों में सक्रिय रहीं।

ये भी पढ़ें

Holiday: 7 फरवरी को छुट्टी घोषित, इन जिलों में स्कूल-कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद
मुंबई
School Holiday in Maharashtra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

high court

Published on:

04 Feb 2026 01:35 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अपनी सुरक्षा खर्च नहीं उठा पा रहा अंडरव‌र्ल्ड डॉन अबू सलेम, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पैरोल देने से किया इनकार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

18 महीने बाद दिल्ली HC के आदेश पर सेलिना जेटली ने तोड़ी चुप्पी, बोली- एक सैनिक की इज्जत की वापसी…

18 महीने बाद दिल्ली HC के आदेश पर सेलिना जेटली ने तोड़ी चुप्पी, बोली- हिम्मत नहीं बची इस लड़ाई के लिए...
बॉलीवुड

54 की अभिनेत्री का झूठी मोहब्बत ने डुबो दिया करियर, हीरो से ज्यादा लेती थीं फीस, मुस्लिम से की शादी

Urmila Matondkar Birthday
बॉलीवुड

सॉरी पापा… एक गेम की वजह से 3 बहनो ने किया सुसाइड, देख ली ये 5 फिल्में तो गेमिंग से कर लेंगे किनारा

टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम ने 3 बहनो की जान ले ली। मरने से पहले उन्होंने अपने पापा को सॉरी भी लिखा, क्या आप जानते हैं कि हॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जो ऐसे खौफनाक गेम को दिखाती है। आइये जानते हैं इन 5 फिल्मों के बारे में...
हॉलीवुड

सिर्फ 3 मिनट की लाइट के लिए 106 बार ऑन कैमरा जहाज से कूदा ये एक्टर, दिल दहलाने वाला मंजर देख , डरे फैंस

सिर्फ 3 मिनट की लाइट के लिए 106 बार ऑन कैमरा जहाज से कूदा ये एक्टर, दिल दहलाने वाला मंजर देख , डरे फैंस
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ के सेट पर 3 वैनिटी वैन थी रणवीर सिंह के पास, इन अलग-अलग कामों में करते थे इस्तेमाल

इन दिनों जहां फैंस धुरंधर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वहीं, अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। धुरंधर में रणवीर सिंह 1 या 2  नहीं बल्कि 3 वैनिटी वैन 3 अलग-अलग कामों में यूज करते थे।
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.