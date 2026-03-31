इंस्टाग्राम पर दोस्ती, स्कूल की छात्रा को ‘लव ट्रैप’ में फंसाकर होटल में किया दुष्कर्म… आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, इस घिनौनी वारदात का मुख्य आरोपी करण केशव केसी है। पीड़ित 13 वर्षीय छात्रा नागपुर के एक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है। कुछ समय पहले इंस्टाग्राम पर करण की मुलाकात छात्रा से हुई थी। धीरे-धीरे उसने लड़की को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया और उसे मिलने के लिए मजबूर करने लगा। जांच में सामने आया कि आरोपी ने छात्रा को स्कूल जाने के बजाय अपने साथ घूमने का झांसा दिया था और 18 मार्च को अपनी योजना के तहत सुबह करीब 7 बजे वह लड़की के स्कूल पहुंचा और उसे अपनी दोपहिया गाड़ी पर बैठाकर ले गया। इसके बाद वह उसे एक शौचालय में ले गया, जहां छात्रा ने अपना स्कूल यूनिफॉर्म बदला, फिर आरोपी उसे फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित ‘सिल्वर सूट्स होटल’ ले गया। चूंकि आरोपी को पता था कि लड़की नाबालिग है, इसलिए उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए कमरे के लिए किसी दूसरी युवती के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया, ताकि होटल प्रबंधन को किसी तरह का शक न हो।