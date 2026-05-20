NEET-UG पेपर लीक: पुणे में आरोपी शिवराज मोटेगांवकर के ‘RCC क्लासेस’ पर चला बुलडोज़र; 3.20 करोड़ का टैक्स बकाया, प्रॉपर्टी सील

पुणे नगर निगम (PMC) के अधिकारियों ने बताया कि शिवराज मोटेगांवकर पुणे में जेएम रोड (JM Road) पर स्थित बोरावके बिल्डिंग से 'आरसीसी क्लासेस' का संचालन करता था, जहां जेईई (JEE) और नीट (NEET) के छात्रों को कोचिंग दी जाती थी।नगर निगम के अनुसार, इन संपत्तियों पर करीब 3.20 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था, जिसे चुकाया नहीं गया। इसके बाद, पीएमसी के भवन विभाग ने जेएम रोड पर स्थित इमारत की पहली मंजिल पर स्थित 'शॉप नंबर 1' को सील कर दिया। निगम ने नोटिस में साफ किया है कि यहां बिना आवश्यक अनुमति (Permissions) के कोचिंग क्लासेस का अवैध संचालन किया जा रहा था।