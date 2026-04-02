‘संबंध बना लो, सारे दोष दूर कर दूंगा,’ शरीर में दैवीय शक्तियों का दिलाता था भरोसा, समाज के डर से चुप रहती महिलाएं

शिकायत के अनुसार, पीड़ित महिला मई 2025 से अपने परिवार के साथ नियमित रूप से आश्रम में दर्शन के लिए जा रही थी। घटना की शुरुआत 17 जुलाई 2025 की सुबह हुई, जब महिला आश्रम में जप कर रही थी। आरोप है कि उसी दौरान नवनाथ गवळी उसके पास आया और अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने अंधविश्वास का सहारा लिया और कहा कि "शरीर के दोष दूर करने के लिए शारीरिक संबंध बनाना अनिवार्य है।" इसी तरह की बातों में उलझाकर वह लगातार महिला का शारीरिक और मानसिक शोषण करता रहा।