डर्टी बाबा अशोक खरात के बंगले पर एसआईटी का छापा, बेटे को हिरासत में लिया, पत्नी फरार

स्वयंभू बाबा अशोक खरात को कोर्ट में पेश करने से पहले मंगलवार की रात नासिक में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की। शिरडी में जमीन धोखाधड़ी के एक नए मामले में अशोक खरात के साथ उसकी पत्नी कल्पना खरात के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जब एसआईटी की टीम उसे गिरफ्तार करने खरात के निवास 'तृप्तबाला' बंगले पर पहुंची, तो पुलिस के आने की भनक लगते ही कल्पना खरात वहां से फरार हो गई। हालांकि, पुलिस ने घर से खरात के बेटे हर्षवर्धन खरात को हिरासत में ले लिया है। हर्षवर्धन से महाराष्ट्र पुलिस अकादमी (MPA) में करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई है।