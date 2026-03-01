अशोक खरात मामले में राष्ट्रपति करें हस्तक्षेप, नार्को टेस्ट का दें आदेश- पूर्व मंत्री की बड़ी मांग

इस बीच, मामले की जांच कर रही एसआईटी लगातार खुलासे कर रही है। एसआईटी ने रविवार को अदालत को बताया कि अशोक खरात के मोबाइल फोन में 2500 से अधिक ऐसे नंबर मिले है, जो कोडवर्ड या विशेष नामों से सेव किए गए हैं। खरात कथित तौर पर महिलाओं को नशीला पदार्थ मिला हुआ पेय पदार्थ पिलाता था। जिससे वे अचेत या असहाय हो जाती थीं। फिर वह उनके साथ हैवानियत करता था।