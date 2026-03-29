‘2 साल तक रेप किया’, अशोक खरात के खिलाफ 10वीं FIR, पीड़िता बोली- मुझे मजबूर किया; रिमांड 3 दिन बढ़ी

महाराष्ट्र को झकझोर देने वाले ढोंगी ज्योतिषी अशोक खरात (Ashok Kharat) मामले की सुनवाई आज नासिक जिला न्यायालय (Nashik Court) में हुई। इस दौरान पुलिस ने अदालत में कहा कि अशोक खरात इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है और वह जांच में पुलिस का बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। वह लगातार गोलमोल जवाब दे रहा है और सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आरोपी के वकील ने पुलिस हिरासत का पुरजोर विरोध किया। लेकिन अशोक खरात अदालत में शांत ही रहा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति एम.वी. भरडे ने अशोक खरात को 1 अप्रैल तक यानी तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।