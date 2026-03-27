Pune: ‘मैं शंकर, तुम पार्वती’ कहकर महिला से बलात्कार, एक और ढोंगी बाबा के खिलाफ केस दर्ज

महाराष्ट्र में अशोक खरात प्रकरण की एसआईटी जांच के बीच एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पालघर जिले के वसई स्थित 'आमची वसई' संस्था के प्रमुख और स्वयंघोषित धर्मगुरु ऋषिकेश वैद्य (Rishikesh Vaidya Rape Case) पर एक 35 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोपी ने खुद को भगवान शिव का अवतार और पीड़िता को अपनी 'पार्वती' बताकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। यह मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।