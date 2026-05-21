सुसाइड अटेम्प्ट से पहले जेल जाने वाले थे अनुराग डोभाल? यूट्यूबर ने खुद खोला अपने परिवार का कच्चा चिट्ठा

Anurag Dobhal family dispute police complaint: 'यूके07 राइडर' (The UK07 Rider) के नाम से मशहूर देश के जाने-माने मोटोव्लॉगर और यूट्यूबर अनुराग डोभाल इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार विवादों और चर्चाओं में बने हुए हैं। पिछले दिनों अपने फैंस से कुछ सच छुपाने के लिए माफी मांगने वाले अनुराग ने अब एक नया वीडियो व्लॉग शेयर कर सबको हैरान कर दिया है। अनुराग ने इस लेटेस्ट वीडियो में दावा किया है कि उनके खुद के परिवार ने उनके खिलाफ साजिश रची है और पुलिस में 50 से 60 पन्नों की एक बेहद गंभीर शिकायत दर्ज कराई है, जिसे पढ़कर उनका दिमाग घूम गया है।