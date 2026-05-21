‘ममता कुलकर्णी और दिव्या भारती बहुत घमंडी थीं’, डांसर ने सालों बाद किया चौंकाने वाला खुलासा

Rubina Khan On Mamata Kulkarni And Divya Bharti:बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे काम करने वाले कलाकारों की जिंदगी हमेशा से आसान नहीं रही। पर्दे पर सितारों के साथ थिरकने वाले बैकग्राउंड डांसर्स अक्सर उन कहानियों के गवाह होते हैं, जिनसे आम लोग अनजान रहते हैं। हाल ही में दिग्गज बैकग्राउंड डांसर रुबीना खान ने फिल्म इंडस्ट्री के कई पुराने अनुभव साझा किए और बताया कि किन सितारों ने उन्हें इज्जत और अपनापन दिया, जबकि कुछ कलाकारों का व्यवहार उन्हें खटकता था।