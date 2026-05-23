कानूनी विवाद के बीच रमेश तौरानी ने तोड़ी चुप्पी, ‘है जवानी तो इश्क होना है’ को लेकर दिया बड़ा अपडेट

विवाद का केंद्र है 1999 की फिल्म 'बीवी नंबर 1' का सुपरहिट गाना 'चुनरी चुनरी' जो सलमान खान और सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया था। इस गाने का रीक्रिएटेड वर्जन 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े पर फिल्माया गया है। बता दें, प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद नाराजगी के साथ कहा कि 'बीवी नंबर 1' उनकी प्रोडक्शन थी जिसमें डेविड धवन निर्देशक थे। उनके अनुसार उन्होंने उस समय फिल्म के ऑडियो राइट्स टिप्स इंडस्ट्रीज को बेचे थे विजुअल राइट्स नहीं।