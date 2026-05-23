‘आधी नींद और थकान में भी करती रही पंपिंग’, सिंगर जानकी पारेख ने 90 पैकेट ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कर जीता दिल

मां बनने के बाद जंकी पारेख ने किया नेक काम। (फोटो सोर्स: jank_ee)
Singer Jankee Parekh:टीवी सीरियल 'बड़े अच्छे लगते हैं' फेम एक्टर नकुल मेहता की पत्नी, सिंगर जानकी पारेख ने हाल ही में एक इमोशनल बात बताई और अपने एक सराहनीय काम के बारे में बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बताया कि उन्होंने NICU में भर्ती बच्चों के लिए एक मिल्क बैंक को अपने जमा किए हुए ब्रेस्ट मिल्क के 90 पैकेट डोनेट किए हैं।
अपनी पोस्ट में इस काम को अपनी "डोनेशन की शुरुआत" बताते हुए, जानकी ने एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा। इसमें उन्होंने उन इमोशंस के बारे में बताया जो उन्हें तब महसूस हुईं जब वो उस दूध को डोनेट कर रही थीं, जिसे उन्होंने पिछले कई महीनों से बहुत सावधानी से जमा करके रखा था।
जानकी ने लिखा, "कल, मैंने अपने जमा किए हुए ब्रेस्ट मिल्क के 90 पैकेट मिल्क बैंक को अपने पहले डोनेशन के तौर पर दिए। मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि ऐसा करने पर मैं इतनी इमोशनल हो जाऊंगी। मेरे मन में मिली-जुली भावनाएं थीं और मैं पूरे दिन रुक-रुककर रोती रही।"
उन्होंने आगे कहा, "जब से रूमी पैदा हुई है, मैंने हर दिन मिल्क पंप किया है। कई-कई बार। आधी नींद में, थकी हुई हालत में, खुद से कहती रही कि बस एक बार और। एक के बाद एक बैग भरती रही। लेबल लगाना, जमा करना, जगह बनाना, और यही सब बार-बार दोहराना। और मेरे मन के किसी कोने में हमेशा यह ख्याल रहता था कि शायद किसी दिन मेरे बच्चे को इस दूध की ज़रूरत पड़ जाए।"
अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए, जानकी ने बताया कि उनकी बेटी, रूमी, अब नौ महीने की हो गई है। वह अभी भी खुशी-खुशी मां का दूध पीती है, और साथ ही अब सॉलिड् खाना भी खाने लगी है। उन्होंने लिखा, "रूमी अब 9 महीने की हो गई है। वह अभी भी खुशी-खुशी सीधे मां का दूध पीती है, लेकिन अब उसे ठोस खाना भी बहुत पसंद आ रहा है। और कहीं न कहीं, मुझे बस ये एहसास हो गया था कि अब सही समय आ गया है।"
दूध के इन पैकेटों से जुड़ी इमोशनल अहमियत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूध के इन छोटे-छोटे पैकेटों से मेरी इतनी भावनाएं जुड़ी होंगी। क्योंकि मेरे लिए, यह सिर्फ दूध नहीं था। ये मेरा अनुशासन था। मेरी मेहनत थी। मेरा प्यार था। पिछले कुछ महीनों में मेरे शरीर ने जो कुछ भी सहा है, ये उन सबका ही एक हिस्सा था।" जानकी ने यह भी बताया कि यह जानकर उन्हें कितना इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ कि उनका दान किया हुआ दूध अब NICU में भर्ती बच्चों की मदद करेगा। मातृत्व के बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा, “महिलाओं का शरीर सचमुच कमाल का होता है। हम न सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए, बल्कि दूसरे बच्चों के लिए भी पोषण तैयार कर सकते हैं। ये सचमुच अविश्वसनीय है।”
जानकारी के लिए बता दें कि कई टीवी सितारों ने कमेंट सेक्शन में उनके इस नेक काम की तारीफ की। एक्ट्रेस दृष्टि धामी ने कमेंट किया, “तुम पर बहुत-बहुत गर्व है मां,” जबकि अदिति गुप्ता ने लिखा, “यह बहुत ही शानदार है, प्यारी।” उनके पति, नकुल मेहता, जो साफ तौर पर भावुक और गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, ने बस इतना कमेंट किया, “मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं।”
जानकी द्वारा शेयर की गई फोटो में, उन्हें सभी 90 पैकेटों को एक कोल्ड कंटेनर बॉक्स में सावधानी से पैक करते हुए देखा गया। इसके साथ ही इन पैकेट्स को पैक करते हुए वो फूट-फूटकर रोते हुए भी दिखाई दे रही हैं। एक दूसरी फोटो में, वो अपनी बेटी, रूमी को प्यार करते हुए दिख रही हैं।
नकुल मेहता और जानकी पारेख की बात करें तो, इस जोड़े ने लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 2012 में शादी कर ली थी। इस जोड़े ने 2021 में अपने पहले बच्चे, बेटे सूफी का स्वागत किया, और 2025 में अपनी बेटी, रूमी के जन्म के साथ एक बार फिर माता-पिता बनने का सुख पाया।
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