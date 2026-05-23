‘आधी नींद और थकान में भी करती रही पंपिंग’, सिंगर जानकी पारेख ने 90 पैकेट ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कर जीता दिल

दूध के इन पैकेटों से जुड़ी इमोशनल अहमियत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दूध के इन छोटे-छोटे पैकेटों से मेरी इतनी भावनाएं जुड़ी होंगी। क्योंकि मेरे लिए, यह सिर्फ दूध नहीं था। ये मेरा अनुशासन था। मेरी मेहनत थी। मेरा प्यार था। पिछले कुछ महीनों में मेरे शरीर ने जो कुछ भी सहा है, ये उन सबका ही एक हिस्सा था।" जानकी ने यह भी बताया कि यह जानकर उन्हें कितना इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ कि उनका दान किया हुआ दूध अब NICU में भर्ती बच्चों की मदद करेगा। मातृत्व के बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा, “महिलाओं का शरीर सचमुच कमाल का होता है। हम न सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए, बल्कि दूसरे बच्चों के लिए भी पोषण तैयार कर सकते हैं। ये सचमुच अविश्वसनीय है।”