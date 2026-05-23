‘मुंबई में अब नहीं रहेंगी झुग्गियां’, एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, क्लस्टर रिडेवलपमेंट को मिलेगी रफ्तार

इस महाप्लान में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में शुमार धारावी का पुनर्विकास सबसे अहम है। झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) के सीईओ महेंद्र कल्यांकर ने बताया कि धारावी में अभी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां लगभग 1,000 निवासियों पर महज एक शौचालय है। इस अमानवीय स्थिति को खत्म करने के लिए धारावी में 1.5 लाख पुनर्वास घर बनाने की योजना है। धारावी पुनर्विकास की प्रगति दिखाने के लिए 'धारावी एक्सपीरियंस सेंटर' (Dharavi Experience Centre) 15 अगस्त तक तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मीठी नदी के सौंदर्यीकरण (Mithi River Beautification) का काम भी किया जाएगा। आने वाले समय में धारावी एक विशाल मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में उभरेगा, जहां एयरपोर्ट, लोकल ट्रेन, मेट्रो कॉरिडोर, लंबी दूरी की ट्रेनें और बेस्ट (BEST) बस नेटवर्क आपस में जुड़ेंगे।