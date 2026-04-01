युवतियों को फंसाने की ट्रेनिंग? महाराष्ट्र में व्हाट्सएप ग्रुप पर सिखाया जा रहा था ‘लव जिहाद’, छोड़ते ही मिली जान से मारने की धमकी

आपको बता दें कि इस ग्रुप को उजागर करने वाले शिकायतकर्ता का नाम नायब कुरैशी है, जो कि नंदुरबार शहर का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले उसे एक अज्ञात व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। शुरुआत में उसे लगा कि यह कोई सामान्य ग्रुप है, लेकिन जल्द ही उसे ग्रुप के भीतर साझा किए जा रहे कंटेंट की भयावहता का अहसास हुआ। आरोप है कि इस ग्रुप में विशेष रूप से 'लव जिहाद' के तरीकों, युवतियों को जाल में फंसाने की रणनीतियों और इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत चर्चा और 'ट्रेनिंग' दी जा रही थी।